    U.A.E
    Posted On
    8 Dec 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:37 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വോ​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ് ടീം ​ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ എ​ൻ.​ഐ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്​ പാ​ട്ടു​ക​ളും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു.

    ദു​ബൈ കോ​ൺ​സു​ൽ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ൻ.​പി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​മ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ദി​ഖ് വ​ജ്ദാ​നി, അ​ൽ ഇ​സ്സി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി. ​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടീം ​ലീ​ഡ​ർ പ​വി​ത്ര​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ക്ക്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ബി​നി​ഷ്, പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​സെ​പ്റ്റ് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ഷ്യ​ൻ എ​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

