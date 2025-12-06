Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Dec 2025 6:57 AM IST
    6 Dec 2025 6:57 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന അ​വ​ധി: മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്​
    ദേ​ശീ​യ ദി​ന അ​വ​ധി: മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്

    Listen to this Article

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കു​ടു​ങ്ങി​യ മൂ​ന്ന്​ പേ​രെ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​ർ​ച്ച്​ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്ക്യൂ വി​ഭാ​ഗ​വും എ​യ​ർ വി​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ ര​ക്ഷ​​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ൽ ഹൈ​ക്കി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഇ​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ പ​ർ​വ​ത ച​രി​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ൽ ഹൈ​ക്കി​ങ്ങി​ന്​ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​രു​തു​ക, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ മ​തി​യാ​യ ചാ​ർ​ജു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ഏ​ത്​ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ടം നി​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഷൂ​സു​ക​ളും ധ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

