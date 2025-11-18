Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:14 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി; ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ

    20 ല​ധി​കം ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം
    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ അ​വ​ധി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യാ​ത്രാ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​മു​ഖ ട്രാ​വ​ൽ സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ​ട്രാ​വ​ൽ. ന​വം​ബ​ർ 28 മു​ത​ൽ നീ​ണ്ട അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 20ല​ധി​കം വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​വ​ൽ യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​ഐ.​എ​സ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ, താ​ഷ്‌​ക​ന്‍റ്, ജോ​ർ​ജി​യ, ബാ​കു, സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ബ​ക്ക​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഗ്രീ​സ്, ദ്വീ​പ് സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, പെ​നാ​ങ്, ല​ങ്കാ​വി മു​ത​ലാ​യ സ്വ​പ്ന​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ് യാ​ത്ര​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ്‌ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ടൂ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ ഈ ​നീ​ണ്ട അ​വ​ധി ഏ​വ​ർ​ക്കും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​നും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ഒ​പ്പം മാ​ത്ര​മ​ല്ല സോ​ളോ യാ​ത്ര​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി +971 54 360 6607 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ക​യോ www.smarttravels.ae ചെ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യാം.

    TAGS:national dayUAE Newsholidayssmart travels
