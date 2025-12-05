Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:58 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ

    യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലൂ​ടെ 54 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി
    ദേ​ശീ​യ​ദി​നം; വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: 54ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷ രീ​തി​യു​മാ​യി ഒ​രു​കൂ​ട്ടം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റി​ലൂ​ടെ 54 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പോ​റ്റു​ന്ന നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് ഇ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം അ​റു​പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ട ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​തി​മൂ​ന്നു പേ​ർ 54 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 21, 10, 5 എ​ന്നീ വി​വി​ധ ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ട് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ഈ ​നാ​ട് ത​രു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും വ​ള​രെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള ആ​ദ​ര സൂ​ച​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ആ​രോ​ഗ്യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ട്ടം, നീ​ന്ത​ൽ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ട്രാ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ, കു​ട്ടി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് കേ​ക്ക് മു​റി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ട്ര​യാ​ത്തെ​ലോ​ൺ ക്ല​ബ്ബാ​യ കേ​ര​ള റൈ​ഡേ​ഴ്സി​ലെ കൂ​ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ. ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഷാ​ർ​ജ ബു​ഹെ​യ്‌​റ കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രൈ​ഡ​ർ​സി​ലെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​രും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - National Day; Expatriate Malayalees celebrate with different celebrations
    X