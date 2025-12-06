Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:16 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്റ്റി​ക്ക​ർ നീ​ക്ക​ണം

    ഇ​ന്നു​കൂ​ടി സ​മ​യം, നാ​ളെ മു​ത​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​
    ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്റ്റി​ക്ക​ർ നീ​ക്ക​ണം
    ഷാ​ർ​ജ: ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച വി​വി​ധ​ത​രം സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന​കം സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ്​​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ 106 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി ഒ​ട്ടി​ച്ച സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ൽ, അ​മി​ത ശ​ബ്​​ദം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ റോ​ഡ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വ രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ കെ​യ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​ലി​മ​ക്കും ആ​ത്മാ​വി​നും ക​ള​ങ്ക​മേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​​ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും ചെ​ക്ക്​​പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ 74 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 3153 പേ​ർ​ക്ക്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

