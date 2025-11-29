Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 29 Nov 2025 7:13 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 7:13 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ട്രാ​ഫി​ക്​ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​

    അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ന്യ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പി​ന്തു​ട​ര​ണം
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ട്രാ​ഫി​ക്​ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​
    ദു​ബൈ: 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ച്ച്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ഷ്കൃ​ത​മാ​യ വേ​ഷ​വി​താ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജു​മാ സ​ലിം ബി​ൻ സു​വൈ​ദാ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​ചി​ത​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ രീ​തി​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ലെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ്ടേ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​താ​ക്കു​ക​യും ധ്രു​ത​പ്ര​തി​ക​ര​ണ സേ​ന​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ബ​ർ​ദു​ബൈ​യി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ഡി​സം​ബ​ർ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, ജു​മൈ​റ, അ​ൽ സു​ഫൂ​ഹ്, ജെ.​ബി.​ആ​ർ, ദേ​ര​യി​ൽ അ​ൽ മു​റാ​ഖാ​ബാ​ത്ത്, അ​ൽ റി​ഗ്ഗ, അ​ൽ മം​സാ​ർ, അ​ൽ റാ​ശി​ദി​യ, അ​ൽ ഖ​ലീ​ജ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, അ​മ്മാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സം​ഘം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലും പി​ന്നി​ലു​മു​ള്ള ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്ക​രു​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ, വി​ൻ​ഡോ ടി​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ലോ​ഗോ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റ്​ സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ക്ക​രു​ത്. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നോ അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​നോ പാ​ടി​ല്ല. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റ്റേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. സ​ൺ​റൂ​ഫി​ലൂ​ടെ​യും വി​ൻ​ഡോ​യി​ലു​ടെ​യും അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്ക​രു​ത്. അ​മി​ത​മാ​യ ശ​ബ്​​ദ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്താ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ഐ ​സ​ർ​വി​സി​ലോ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:trafficdubai policeInstructionsnational day celebration
    News Summary - National Day celebration; Dubai Police with traffic instructions
