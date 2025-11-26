Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:01 AM IST

    ദേശീയദിനാഘോഷം: ദിബ്ബ കെ.എം.സി.സി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    ദേശീയദിനാഘോഷം: ദിബ്ബ കെ.എം.സി.സി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദി​ബ്ബ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ

    ക്ലാ​സും ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പും

    ദി​ബ്ബ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി ദി​ബ്ബ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ആ​യി​ഷ ഖ​മീ​സ് അ​ലി അ​ൽ ദ​ൻ​ഹാ​നി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ൽ​ഷ​ർ​ഖ് ഹോ​സ്‌​പി​റ്റ​ലി​ന്‍റെ​യും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ​യും കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ന​ഴ്‌​സു​മാ​രും ടെ​ക്നി​ഷ്യ​ന്മാ​രും ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പൊ​തു ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, സൗ​ജ​ന്യ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി എ​ന്നി​വ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ദി​ബ്ബ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:kmccmedical campnational day celebration
