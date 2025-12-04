Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:03 AM IST

    രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പ്പി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഒ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ന​സ്സി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ച​ന​ക​ളും

    രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പ്പി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഒ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ന​സ്സി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ച​ന​ക​ളും
    ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബ്ൻ ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ

    ആ​ൽ ന​ഹ്​​യ​ൻ

    രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പ്പി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഒ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ന​സ്സി​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ര​ച​ന​ക​ളുംസ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ 54ാം വ​ർ​ഷം സ​ന്തോ​ഷാ​തി​രേ​ക​ത്താ​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ, രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബ്ൻ ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യ​ൻ ജ​ന​ക്ഷേ​മ ത​ൽ​പ​ര​ത​യി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച മ​ഹ​ത്താ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ​പൂ​ർ​വം അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ല​ശൂ​ന്യ​വും ഫ​ല​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്കി​യും രാ​ജ്യ​നി​വാ​സി​ക​ളെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി ഉ​ത്ത​മ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ക്കി വ​ള​ർ​ത്തി കു​റ​ച്ചു​കാ​ലം കൊ​ണ്ട് ദേ​ശീ​യ രം​ഗ​ത്തും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലും അ​നി​ഷേ​ധ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​വ​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​താ​ണ് രാ​ജ്യ​നി​വാ​സി​ക​ളൊ​ന്നൊ​ട​ങ്കം ‘അ​ൽ വാ​ലി​ദ്’ (പി​താ​വ്) എ​ന്ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വോ​ടെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദി​ന്‍റെ യു​ക്തി​ബ​ന്ധു​ര​വും ദീ​ർ​ഘ​ദൃ​ഷ്ടി പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ മ​ഹ​ത്താ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​മു​ഖ്യ​മേ​റി​യ​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം, വി​ശി​ഷ്യാ കേ​ര​ള​ത്തി​ലി​ന്ന് യു.​എ.​ഇ ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ ഒ​രു വീ​ടോ, ദി​ന​മോ ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് അ​ത്ര​മാ​ത്രം നാം ​യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം പു​ല​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​നാ​ലും ച​രി​ത്രാ​തീ​ത കാ​ലം മു​ത​ൽ സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഊ​ഷ്മ​ള ബ​ന്ധ​ത്താ​ലു​മാ​ണ്. രാ​ഷ്ട​പി​താ​വി​ന്‍റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യെ​യും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം മാ​ത്രം മ​തി.

    സൂ​ര്യ​നി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ളു​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത തീ​പ്പ​ന്തം പോ​ലെ ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി​യെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത ആ ​മ​ഹാ​നു​ഭാ​വ​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ: ‘വി​ദ​ഗ്ധ​ർ കൃ​ഷി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച അ​സം​ഭ​വ്യ​മെ​ന്നാ​ണ്. ഞാ​ന​വ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.‘​ന​മ്മ​ളൊ​ന്നു പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്ക​ട്ടെ. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം ന​മു​ക്കു​ണ്ടാ​യി. ന​മ്മു​ടെ മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശം ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നാം ​വി​ജ​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ന​മ്മെ നൈ​ര​ന്ത​ര്യ​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദി​ത​രാ​ക്കു​ന്നു’. ജീ​വി​താ​യോ​ധ​ന മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ മേ​ച്ചി​ൽ​പു​റ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ഇ​വി​ടെ എ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഈ ​നാ​ടി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന പാ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​തു​മി​ല്ല. യു.​എ.​ഇ സം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ അ​റ​ബി​യി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​ര​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടു ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ പെ​റ്റ​മ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ പോ​റ്റ​മ്മ​യാ​യ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽ​പ്പി​യോ​ടും ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും നി​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ടും ന​ന്ദി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലിം ആ​ൽ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഖ​സ്റ​ജി ര​ചി​ച്ച ‘ഹു​ൽ​മ​ക യാ ​സാ​യി​ദ്’ എ​ന്ന അ​റ​ബി ആ​ധി​കാ​രി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്‍റെ ‘സാ​യി​ദി​ന്‍റെ സ്വ​പ്നം’ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള വി​വ​ർ​ത്ത​ന ഗ്ര​ന്ഥം യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പി​റ​വി മു​ത​ൽ രാ​ജ്യം ക​ട​ന്നു​പോ​യ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ആ​ധി​കാ​രി​ക രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

