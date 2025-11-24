Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 8:09 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​നം ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന്

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​നം ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന്
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ ഈ​ദു​ല്‍ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ശി​ബി​ര​വു​മാ​യി ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള-​യു.​എ.​ഇ ഡി​സം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്ന് വ​രെ ജ​ദ​ഫ് ദു​ബൈ ഹെ​ല്‍ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി ഹെ​ഡ് കോ​ര്‍ട്ട​റി​ലും വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലു​മാ​ണ് (ഐ.​ആ​ര്‍.​സി) ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഹെ​ല്‍ത്ത് സ​ര്‍വി​സ​സ്, അ​ല്‍ സ​ഖ​ര്‍ ബ്ള​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി, കേ​ര​ള ഗ്രൂ​പ്പ്, വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും. ബി.​ഡി.​കെ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ ആ​റാ​യി​രം യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്ത​വും 1000 യൂ​നി​റ്റ് പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റ്സും ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ന്‍ പ​ങ്ക​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി റാ​ക് ഐ.​ആ​ര്‍.​സി​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ബു കേ​ര​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ എ​യ​ര്‍ഷോ​യി​ല്‍ വി​മാ​നം ത​ക​ര്‍ന്ന് വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച വൈ​മാ​നി​ക​ന്‍ ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ ന​മ​ന്‍ഷ് സി​യാ​ലി​ന്‍റെ വേ​ര്‍പാ​ടി​ല്‍ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    ഐ.​ആ​ര്‍.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ഷാം നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ റാ​ക് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ കെ. ​അ​സൈ​നാ​ര്‍, മോ​ഹ​ന്‍ പ​ങ്ക​ത്ത്, ഡോ. ​അ​ജി​ത് ചെ​റി​യാ​ന്‍, നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

