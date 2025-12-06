Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദേ​ശീ​യ ദി​നം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:30 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ദു​ബൈ ഓ​ഫി​സി​ൽ രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​നാ​ണ്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര, നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശ​നം, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഐ​ക്യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ദി​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും ഐ​ക്യ​വും പു​തു​ക്കി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ക്കാ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ വി​ൻ​സ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ വീ​ട്ടി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ക് പ​ട്ടേ​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ഗി​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വി​വി​ധ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങ് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daygulfnewsAcafgulfnewsmalayalam
    News Summary - National Day: ACAF Association hoists flag
    Similar News
    Next Story
    X