    6 Dec 2025 6:19 AM IST
    ദേശീയ ദിനം: റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ​ 7,000 സ​ഹാ​യ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന കോ​ളു​ക​ൾ

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ച് റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 7130 ഫോ​ൺ കോ​ളു​ക​ളെ​ന്ന്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ന​ഖ്ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മ​ഗ്ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ്, ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ്, ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ​ട്രോ​ള്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ദ്രു​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നും പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 82ഓ​ളം പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​ത്. സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്ക് ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സി​ല്‍ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യു​ള്ള ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ​യും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

