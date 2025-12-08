Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:44 AM IST

    നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​നി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​നി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​നി​ക്ക് ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ഹോ​ണ​റ​റി അം​ഗ​ത്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ജ്ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ര്‍ജ: യു.​എ.​ഇ തൊ​ഴി​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ കു​ന്നം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി നാ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ദാ​നിക്ക് ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ദ​രം.

    ഇ​ന്‍കാ​സ് യു.​എ.​ഇ, റാ​ക് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍, റാ​ക് വെ​റ്റ​റ​ന്‍സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍, റാ​ക് നോ​ള​ജ് തി​യ​റ്റ​ര്‍, പ്ര​വാ​സ സാ​ഹി​ത്യ ലോ​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ നാ​സ​റി​ന് ഹോ​ണ​റ​റി അം​ഗ​ത്വം ന​ല്‍കി​യാ​ണ് ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ‘ഇ​മാ​റാ​ത്തോ​ല്‍സ​വി’​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ നാ​സ​റി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ജ്ജാ​ദ് നാ​ട്ടി​ക​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഹോ​ണ​റ​റി അം​ഗ​ത്വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    തൊ​ഴി​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന നാ​സ​ര്‍ 25 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ണ്ട്.

