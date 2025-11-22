Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    22 Nov 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 7:59 AM IST

    ന​ന്മ ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ന​ന്മ ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ന​ന്മ ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​തി​യ​കാ​വ് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ന​ന്മ’​യു​ടെ ‘ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റ് - 2025’ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പൈ​സ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​ബി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്​​ലം, എം.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ർ, യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​ർ, പി.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. താ​ഹ യൂ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ‘ന​ന്മ’ ദു​ബൈ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​എ​സ്. നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ൺ​സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, ഫാ​മി​ലി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ഫ​ൺ ഗെ​യ്മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    News Summary - Nanma Family Fest concludes
