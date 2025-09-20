Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 20 Sept 2025 6:33 AM IST
    date_range 20 Sept 2025 6:33 AM IST

    ന​ന്മ ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റ്; ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ന​ന്മ ഫാ​മി​ലി ഫെ​സ്റ്റ്; ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ദു​ബൈ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​തി​ല​കം പു​തി​യ​കാ​വ് മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ന​ന്മ’​കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ദു​ബൈ വു​ഡ്ലം പാ​ർ​ക്ക്‌ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ബി​സ്മി ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി ഹാ​രി​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ർ ഡ​ബി​ൾ സെ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​എ​സ്. നൗ​ഷാ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. താ​ഹ യൂ​സ​ഫ്, ഷാ​ന​വാ​സ്, ഷ​ഹീ​ർ, ഷ​മീ​ർ, സ​നി, ഷാ​ന, ജ​ലീ​ൽ, ഷി​നോ​സ്, ലു​ലു എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​വി​ധ​യി​നം മത്സരങ്ങളും സം​സ്ക്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നവും അ​ര​ങ്ങേ​റും.പാ​ച​ക​മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ത്ര ര​ച​ന ക​ള​റി​ങ്, ഹെ​ന്ന, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ദ​ഫ്മു​ട്ട് എനിവയുമുണ്ടാകും.

