Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനല്ലോണം സീസൺ-4...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:59 AM IST

    നല്ലോണം സീസൺ-4 സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Onam celebration of the expatriate community in Mezhathur
    cancel
    camera_alt

    മേഴത്തൂരിലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഓണാഘോഷം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മേഴത്തൂരിലെ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഓണാഘോഷം ‘നല്ലോണം @4’ദുബൈ സ്പോർട്സ് ബെ ഹാളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു.

    തിരുവാതിരകളി, കൈകൊട്ടിക്കളി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ തനത് നൃത്തകലകൾക്കൊപ്പം ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറി. മുവൈല ബ്യൂട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചാരിമേളം, ഗ്രാൻഡ് മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിച്ച നാടൻപാട്ട് എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ അധ്യക്ഷതവഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി എത്തിയ മേഴത്തൂരിലെ അധ്യാപകർ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റരും വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറും ചേർന്ന് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിരിതെളിയിച്ചു. ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗൾഫ് അവതരിപ്പിച്ച മ്യൂസിക് ഷോയും കുട്ടികളുടെ കായിക മത്സരങ്ങളും വടംവലിയും നടന്നു.

    ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ നല്ലോണം സീസൺ 4 നു സെക്രട്ടറി ഷഹീറും മറ്റു അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി. കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതി ‘സഹജീവനം’ കമ്മറ്റി അംഗം അഷ്‌റഫ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രഷറർ ഷാജി ഹൈദ്രു നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiGulf NewsonamU.A.E News
    News Summary - Nallonam Season-4 organized
    Similar News
    Next Story
    X