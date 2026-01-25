Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    സാ​ഹ​സി​ക​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ട​മാ​യി ന​ജ​ദ്​ അ​ൽ മ​ഖ്​​സ​ർ ഗ്രാ​മം

    ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​മു​മ്പ്​ നി​ർ​മി​ച്ച 13 പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം
    ഷാ​ർ​ജ: സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ന​ജ​ദ്​ അ​ൽ മ​ഖ്​​സ​ർ എ​ന്ന പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം. പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു കൊ​ച്ചു ഗ്രാ​മ​മാ​ണി​ത്. ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ്​ പ​ണി​ത 13 ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ദി ‘വാ​ഷി’​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ത് പു​രാ​ത​ന മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ളി​ൽ 2000 ബി.​സി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​തി​ര​ക​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാ​നാ​വും.

    യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ധ വി​നോ​ദ, സാം​സ്കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘വേ​ൾ​ഡ്​ കൂ​ള​സ്റ്റ്​ വി​ന്‍റ​ർ’ കാ​മ്പ​യി​​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ന​വ​ധി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ജ​ദ്​ അ​ൽ മ​ഖ്​​സ​റി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ഡം​ബ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​പ​ര​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു.

    2024 ജൂ​ണി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 17,210 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ്​ ആ​ഡം​ബ​ര പൈ​തൃ​ക താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 300 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ മു​മ്പ് പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന്‍റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മു​ക​ളി​ലെ കോ​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ക​യ​റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക പ​ർ​വ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ അ​ൽ റാ​ഫി​സ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും.

