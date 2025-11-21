Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 8:59 AM IST

    നടുവണ്ണൂരകം ഏഴാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു

    നടുവണ്ണൂരകം ഏഴാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു
    ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ര​കം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കെ.​കെ.

    അ​ൽ​ത്താ​ഫി​ന് കെ.​പി. സു​ധീ​ര ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ര​കം ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ‘ഏ​ഴ​ഴ​കി​ൽ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ര​കം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മി​നി പ​ത്മ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി കെ.​പി. സു​ധീ​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യ​ൻ നെ​ല്ലി​പ്പു​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഹം​സ കാ​വി​ൽ, റി​യാ​സ് ചേ​ലേ​രി, അ​ബ്ബാ​സ് ക​ണി​ശ​ൻ, യൂ​സു​ഫ് പൊ​യ്യേ​രി, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ആ​സി​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, മു​ജീ​ബ്, ഷാ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ്, പി.​എം മു​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും ദു​ബൈ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ​യും ‘റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ കെ.​കെ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, യു.​കെ മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എ ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് നേ​ടി​യ റ​സ​ൽ അ​സീ​സ്, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഷി​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​കെ. മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ, നി​ജീ​ഷ് വി​നോ​യ് കാ​ഞ്ഞി​ക്കാ​വ് ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ന​ബ്​​ലു റാ​ഷി​ദ്‌ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദാ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ശാ​രി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​മീം മ​ണോ​ളി ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

