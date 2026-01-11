Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:45 AM IST

    നാ​ദാ​പു​രം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ദു​ബൈ: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് നാ​ദാ​പു​രം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ടീം ​സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ യൂ​നു​സ് ഹ​സ​ൻ, കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നി​യാ​സ് വി.​വി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി.​പി, സ​ലിം ചേ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ, ഫി​റോ​സ് ല​ത്തീ​ഫ്, നൗ​ഫ​ൽ ന​രി​ക്കോ​ൾ, മി​സ്രി​യ നൗ​ഫ​ൽ, ജാ​സി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ഴ്സി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ അ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​വെ​ഞ്ചേ​ഴ്സ്, പ്ല​മി ഫൈ​റ്റേ​ർ​സ്, സ്വീ​റ്റ് വേ​ൾ​ഡ് സ്റ്റാ​ർ​സ്, കെ.​പി ചാ​യ് ഹീ​റോ​സ്, കൂ​ഖ് അ​ൽ ഷാ​യ് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ്, ഏ​ഷ്യാ​സ് റോ​യ​ൽ​സ്, സൈ​തൂ​ൺ സി​സ്ലേ​ഴ്സ്, ഈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ്രി​ങ്ക് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് 2026ന്റെ ​ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ അ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കം​പ്യൂ​ട്ടേ​ഴ്സ് സി.​ഇ.​ഒ യൂ​നു​സ് ഹ​സ​ൻ, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ റ​ഹീം തെ​ങ്ങോ​ത്ത്, നൗ​ഫ​ൽ മു​ണ്ടാ​ടം, സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:cricket tournamentNadapuram Premier Leaguegulfnewsmalayalam
    News Summary - Nadapuram Premier League Cricket Tournament Jersey Released
