Madhyamam
    21 Sept 2025 7:09 AM IST
    21 Sept 2025 7:09 AM IST

    ഓ​ണ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി നാ​ദ​ല​യം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’

    ഓ​ണ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി നാ​ദ​ല​യം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’
    നാ​ദ​ല​യം അ​ബൂ​ദ​ബി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്​ പ​രി​പാ​ടി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സം​ഗീ​താ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ നാ​ദ​ല​യം അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ൽ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​നി​ലാ​വി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഗീ​താ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വി​ഷ്ണു മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം അ​തി​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യാ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​ബാ​ബു, കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഫ​റു​ള്ള പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി, ശ​ക്തി തി​യ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി. ബ​ഷീ​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം റോ​യ് ഐ. ​വ​ർ​ഗീ​സ്, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​കേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​മീ​ർ ക​ല്ല​റ​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന നാ​ദ​ല​യം സം​ഗീ​ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ ബാ​ച്ചി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​നി​ലാ​വി​ൽ മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്, സം​ഘ​ഗാ​നം, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഹേ​മ സ​ന്ദീ​പ്‌, പ്രി​യ​ങ്ക മാ​ത്യു, അ​രു​ൺ, ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ജി​ത്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ്, ര​ശ്മി, ഫൈ​സ​ൽ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, വി​മ​ൽ, സ​ന്ദീ​പ്‌ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, അ​ഭേ​ത്, ശ്രു​തി, രാ​ധ, ഹ​രീ​ഷ്, റ​ഫീ, രെ​ഞ്ചു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി

