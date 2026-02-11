Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    എ​ൻ.​എ. ക​രീം ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ൾ​രൂ​പം -സി.​വി.​എം. വാ​ണി​മേ​ൽ

    എ​ൻ.​എ. ക​രീം ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ൾ​രൂ​പം -സി.​വി.​എം. വാ​ണി​മേ​ൽ
    ദു​ബൈ​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ൻ.​എ. ക​രീം

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സി.​വി.​എം. വാ​ണി​മേ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ.​എ. ക​രീം ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ൾ​രൂ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം നാ​ടി​നും സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്നും തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സി.​വി.​എം. വാ​ണി​മേ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി​യും ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​ൻ.​എ. ക​രീം അ​നു​ശോ​ച​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കെ.​പി.​എ സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ത്ത​മാ​ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ല​തു കൊ​ണ്ടും മാ​തൃ​ക​യാ​യ ക​രീം മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പി.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ കു​ട്ടി, സി.​സ​മീ​ർ, ഹു​സ്സ​യി​നാ​ർ ഹാ​ജി എ​ട​ച്ചാ​ക്കൈ, കൂ​ട​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ, ഒ. ​മൊ​യ്തു, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, പി.​വി. നാ​സ​ർ, റ​ഹ്ദാ​ദ് മു​ഴി​ക്ക​ര, ഹ​നീ​ഫ് ചെ​ർ​ക്ക​ള, മ​ജീ​ദ് മ​ട​ക്ക​ല സം​സാ​രി​ച്ചു. നൗ​ഫ​ൽ വാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പി.​വി റ​യീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

