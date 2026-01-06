Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 10:00 AM IST

    മൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് വാ​ല​റ്റ് മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 100 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം മു​സ്സ​മ്മി​ലി​ന്​

    മൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് വാ​ല​റ്റ് മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 100 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം മു​സ്സ​മ്മി​ലി​ന്​
    മു​സ്സ​മ്മി​ൽ എ​ളം​കു​ട്ടി​ക​ണ്ടി

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണ നി​ക്ഷേ​പ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘മൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് വാ​ല​റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി മു​സ്സ​മ്മി​ൽ എ​ളം​കു​ട്ടി​ക​ണ്ടി​ക്കാ​ണ് 100 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്.

    ക​മ്പ​നി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ ന​ടു​വ​ക്കാ​ട്, ത​ൻ​വീ​ർ സി.​പി, മു​ഹൈ​മി​ൻ ഹാ​രി​സ്, താ​ഹി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സി​സ്റ്റം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ശ്ചി​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച എ​ല്ലാ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, മൈ ​ഗോ​ൾ​ഡ് വാ​ല​റ്റ് ആ​പ്പ് വ​ഴി സ്വ​ർ​ണ​മോ വെ​ള്ളി​യോ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    വി​ജ​യി​യെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും റി​വാ​ർ​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

