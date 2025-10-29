Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’​ആ​പ്പ് സേ​വ​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു; 28 ല​ക്ഷംപേർ ​ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തു

    50 ല​ക്ഷം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ
    ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’​ആ​പ്പ് സേ​വ​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു; 28 ല​ക്ഷംപേർ ​ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തു
    ദു​ബൈ: ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ൽ​സ​മ​യ ജി.​പി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഹോം ​കെ​യ​ർ സേ​വ​നം​വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​സ്റ്റ​ർ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ 30ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ഴ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, 72 ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, 680 ല​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ച​ർ​മ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ശി​പാ​ർ​ശ, ശ്വ​സ​ന വ്യാ​യാ​മ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു. ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ഞ്ച്​ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 90 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി, ഇ​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബൂ​സ്റ്റ​ർ ഡ്രി​പ്പു​ക​ൾ, ഡോ​ക്ട​ർ, ന​ഴ്സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഹോം ​കെ​യ​ർ സേ​വ​ന​വും ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 10 മു​ത​ൽ 15 മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ്യ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​വും. മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് പ്രൊ​ഫൈ​ൽ​പോ​ലു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഗ്ലൂ​ക്കോ​സി​ന്‍റെ അ​ള​വ്, ശ​രീ​ര അ​ള​വു​ക​ൾ, പ്ര​മേ​ഹം, ര​ക്ത​സ​മ​ർ​ദം, പു​ക​വ​ലി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ലാ​ബ് ഓ​ൺ ആ​പ് സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​റി​പ്പ​ടി, ലാ​ബ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​പ്പി​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചു. 2022ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ 50,000 വി​ഡി​യോ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 28 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡു​ക​ളും 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​മു​ള്ള ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​ണ്​ ‘മൈ ​ആ​സ്റ്റ​ർ’.

    News Summary - ‘My Aster’ app service expands; 2.8 million people have downloaded it
