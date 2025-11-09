Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    9 Nov 2025 7:39 AM IST
    9 Nov 2025 7:39 AM IST

    എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി

    എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി
    എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ‘ത​ടാ​ഗം-​വി​ജ(​ന)​യ വ​ഴി​യി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ’ സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഡോ. ​ആ​സാ​ദ്​ മൂ​പ്പ​ൻ,

    പി.​വി. അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.പി, റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​കെ. റ​ഹീം, എം.​എ. അ​ഷ്​​റ​ഫ്​ അ​ലി,

    വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മീ​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ്​ പ്ര​മു​ഖ​നും ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​യ എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഹാ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ അ​ൽ​ഖൂ​സി​ലെ ക്ര​ഡ​ൻ​സ്​ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ്​ മൂ​പ്പ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, എം.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, മാ​ധ്യ​മം എ​ഡി​റ്റ​ർ വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. അ​ഷ്​​റ​ഫ്​ അ​ലി, എ​ൻ.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​കെ. റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മീ​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ത​ടാ​ഗം-​വി​ജ(​ന)​യ വ​ഴി​യി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന പു​സ്ത​കം മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സ്​ ആ​ണ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ത​ടാ​ഗം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ’ ന​ൽ​കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ജ​ലീ​ൽ കാ​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് കാ​രി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ​വും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഗ്രോ​സ​റി, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്, ക​ഫ​ത്തീ​രി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളോ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ ആ​യ 30 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി സം​ഭാ​വ​ന അ​ർ​പ്പി​ച്ച മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി (എം.​എ​സ്.​എ​സ്) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ബെ​സ്റ്റ്​ ടീ​ച്ച​ർ- ഇ​ൻ​സ്​​പെ​യ​റി​ങ്​ ദ ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ’ പു​ര​സ്കാ​ര സം​രം​ഭ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 25,000 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ തു​ക.

    എഴുത്തു​കാ​ര​ൻ എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി, ന​ജീ​ബ്​ കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ, കോ​​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം, റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യി​​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ​പ്ര​മു​ഖ​രും ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സാ​ക്കി​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

