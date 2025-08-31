Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:57 AM IST

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം; ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം; ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ്​​ ക​രാ​ർ.

    ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഓ​ഫ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ യൂ​സു​ഫ്​ അ​ലി ഗ​ർ​ഗാ​വി​യും ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സേ​ഫ്​​റ്റി ഏ​ജ​ൻ​സി ആ​ക്ടി​ങ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​സീം മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റാ​ഫി​യു​മാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ക​രാ​ർ. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കി​ട​ൽ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്, ഫീ​ൽ​ഡ് ഏ​കോ​പ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ക​രാ​റി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ലം ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ളും പൊ​ലീ​സ്​ കൈ​മാ​റും.

    ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്ത​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ ഗ​ർ​ഗാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

