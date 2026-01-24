‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’ സംഗീത സന്ധ്യ നാളെtext_fields
ദുബൈ: സംഗീതജ്ഞൻ എം.എസ്. ബാബുരാജിന്റെ അനുസ്മരണാർഥം മലബാർ പ്രവാസി (യു.എ.ഇ) യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് ദുബൈ ഫോൾക് ലോർ തിയറ്റർ സയാസി അക്കാദമിയിൽ ‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’ എന്ന പേരിൽ സംഗീതസന്ധ്യ നടക്കും. ബാബുരാജിന്റെ സ്മരണാർഥം ദുബൈയിൽ മുമ്പ് നടന്നിരുന്ന ‘നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാബുക്ക’ പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായാണ് യാസിർ ഹമീദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ടീം ഈവൻടൈഡ്സ് ‘ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ’ എന്ന പേരിൽ സംഗീത സന്ധ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രശസ്ത ഗായകരായ നിഷാദ്, സോണിയ, മുസ്തഫ മാത്തോട്ടം, അബി തുടങ്ങിയവർ ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകി അനശ്വരമാക്കിയ ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. തീർത്തും ഗൃഹാതുരത്വം നൽകുന്ന അതി മനോഹരഗാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും ദൃശ്യശ്രവ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും കലാസ്വാദകരായ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി രക്ഷാധികാരികളായ ജമീൽ ലത്തീഫ്, മോഹൻ വെങ്കിട്ട്, മലബാർ പ്രവാസി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. അസീസ് തോലേരി, സെക്രട്ടറി ശങ്കർ നാരായൺ, ട്രഷറർ ചന്ദ്രൻ, പ്രോഗ്രാം കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ മൊയ്ദു കുറ്റ്യാടി, കൺവീനർ ബി.എ. നാസർ, ജോ. കൺവീനർ ജലീൽ മഷ്ഹൂർ, പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ യാസിർ ഹമീദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register