Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Jan 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:56 AM IST

    ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ നാ​ളെ

    ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ നാ​ളെ
    ദു​ബൈ: സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്‍റെ അ​നു​സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി (യു.​എ.​ഇ) യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ദു​ബൈ ഫോ​ൾ​ക് ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ സ​യാ​സി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ ന​ട​ക്കും. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ദു​ബൈ​യി​ൽ മു​മ്പ് ന​ട​ന്നി​രു​ന്ന ‘ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം ബാ​ബു​ക്ക’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യാ​സി​ർ ഹ​മീ​ദി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ടീം ​ഈ​വ​ൻ​ടൈ​ഡ്സ് ‘ഇ​ന്ന​ലെ മ​യ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ഷാ​ദ്, സോ​ണി​യ, മു​സ്ത​ഫ മാ​ത്തോ​ട്ടം, അ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബാ​ബു​രാ​ജ് സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. തീ​ർ​ത്തും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​വി​ക്കാ​നും ദൃ​ശ്യ​ശ്ര​വ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ജ​മീ​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, മോ​ഹ​ൻ വെ​ങ്കി​ട്ട്, മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​വാ​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. അ​സീ​സ് തോ​ലേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്‌​ദു കു​റ്റ്യാ​ടി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി.​​എ. നാ​സ​ർ, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​സി​ർ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

