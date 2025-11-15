Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 8:10 AM IST

    മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബം ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബം ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ‘അ​ൽ വ​ത്ത​ൻ’ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം, റി​യ​ൽ ബെ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘അ​ൽ വ​ത്ത​ൻ’ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ലെ പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം, റി​യ​ൽ ബെ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​ര​ക്കാ​ടാ​ണ് ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന് ര​ച​ന​യും സം​ഗീ​ത​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​യ ഫാ​ത്തി​മ​യും ന​സ്‌​റി​നും ആ​ല​പി​ച്ച ഈ ​ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും സം​വി​ധാ​ന​വും ഹം​സ ഗു​രു​ക്ക​ൾ തി​രൂ​ർ ആ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹൈ​ദ​ർ ത​ട്ട​താ​ഴ​ത്ത്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​ര​ക്കാ​ട്, ഹം​സ ഗു​രു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsmusical albumBrochure Releasegulf news malayalam
    News Summary - Musical album brochure release
    Similar News
    Next Story
    X