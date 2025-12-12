Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:57 AM IST

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് 14ന്​

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് 14ന്​
    ​ദു​ബൈ: 39 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​ര​ളി​ക്ക്​ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ഷി​ന്‍റെ സാ​ഹി​ത്യ,സാ​മൂ​ഹി​ക, സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. എ​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ എ​യ്ഞ്ച​ൽ അ​ന്ന സി​ബി​യും അ​ധ്യാ​പ​ന​വും പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​വും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പി. ​ഹം​സ​യും സം​സാ​രി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ സാ​ദി​ഖ് കാ​വി​ൽ (എ​ഴു​ത്തും ജീ​വി​ത​വും), അ​ന​ന്ത​ല​ക്ഷ്മി ഷ​രീ​ഫ് (ക​വി​താ​ലോ​കം), ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ന​ൻ (സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വാ​സം) എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ക്കും. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

