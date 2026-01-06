Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Jan 2026
    9:32 AM IST

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ധ്വ​നി​ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ധ്വ​നി​ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം
    ധ്വ​നി​ത​രം​ഗം ഒ​രു​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: മു​പ്പ​ത്തൊ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ധ്വ​നി​ത​രം​ഗം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഡ്വ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഡോ. ​ദേ​വീ സു​മ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​സ്തു​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി​നു മ​നോ​ഹ​ർ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ന്ധ്യാ ക​ല്യാ​ണി, സ​നി​ൽ അ​ർ​ജു​ന​ൻ, വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

