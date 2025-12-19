Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമു​ര​ളി മാ​ഷി​ന്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 6:53 AM IST

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി

    https://www.madhyamam.com/gulf-news/uae/murali-mash-was-given-a-friendly-salute-1478296

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 39 വ​ർ​ഷ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. റോ​യി നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​ വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​യ്ഞ്ച​ൽ അ​ന്ന സി​ബി (എ​ന്‍റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ), ഡോ. ​സൈ​ഫു​ദി​ൻ പി ​ഹം​സ (പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​വും അ​ധ്യാ​പ​ന​വും), അ​ന​ന്ത​ല​ക്ഷ്മി ഷെ​രീ​ഫ് (ക​വി​താ​ലോ​കം), സാ​ദി​ഖ് കാ​വി​ൽ (എ​ഴു​ത്തും ജീ​വി​ത​വും), ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ (സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വാ​സം) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശും അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫും ഉ​പ​ഹാ​ര​ം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ന​ന്ത​ല​ക്ഷ്മി ഷെ​രീ​ഫ് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് എം.​ഒ. ര​ഘു​നാ​ഥ്, അ​ഷ​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, ന​രേ​ഷ് കോ​വി​ൽ, സാ​ബു തോ​മ​സ്, സ​ർ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, താ​ജു​ദീ​ൻ, ജെ​ന്നി പോ​ൾ, മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ന്‍റ​ണി, മോ​ഹ​ൻ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ഇ​യാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ, കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ, നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജോ​യ് ഡാ​നി​യ​ൽ, പ്ര​വീ​ൺ പാ​ല​ക്കീ​ൽ, നാ​സ​ർ ഊ​ര​കം, വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ, ബ​ഷീ​ർ മു​ളി​വ​യ​ൽ, ചാ​ക്കോ, ഹ​രി, അ​സി, സു​ബി ടീ​ച്ച​ർ, ര​മേ​ഷ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, ശ​ർ​മി​ള ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​സി. ന​വാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജ്ന അ​ബ്ദു​ല്ല ന​ന്ദിയും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Murali Mash was given a friendly salute
    Similar News
    Next Story
    X