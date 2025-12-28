Begin typing your search above and press return to search.
    17ാം വ​യ​സ്സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    17ാം വ​യ​സ്സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട് വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ഴി​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി 17ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ 1977 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1978 ജൂ​ണി​ൽ ബി​ന്‍ ഹ​മൂ​ദ് ട്രേ​ഡി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ജ​ന​റ​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ​സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി.

    രാ​വി​ല​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണം അ​മ്പ​ത് ഫി​ല്‍സി​ന്‍റെ ബി​സ്ക​റ്റി​ല്‍ ഒ​തു​ക്കി സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​യ പ​ണം കൊ​ണ്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക്ലാ​സി​ന് ചേ​ര്‍ന്നു.

    ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ആ​ദ്യ​മാ​യി ബോ​ണ​സ് ന​ല്‍കി​യ 500 ദി​ര്‍ഹ​വും സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ അ​ൻ​സാ​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ട​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ 350 ദി​ര്‍ഹ​വും ചേ​ര്‍ത്ത് ഒ​രു ടൈ​പ് റൈ​റ്റ​ര്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​വ​ഴി ത​ന്‍റെ ടൈ​പ്പി​ങ്​ പ​രി​ജ്ഞാ​നം സ്വ​യം പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ടൈ​പ്പി​ങ്ങി​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക​വ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ തൊ​ഴി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​നം മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് ടെ​ല​ക്സ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​റാ​യി സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ല്‍കി. ജീ​വി​ത​ഗ​തി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സം അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നോ​ട് അ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ ​ടൈ​പ് റൈ​റ്റ​ര്‍ ഇ​ന്നും അ​മൂ​ല്യ​നി​ധി​യാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഗാ​ല​ക്സി ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​വി​ടെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ചേ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ഡ​ക്കി​ല്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍റ്​ ആ​യി​രു​ന്ന ക​ലാ​മി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്‍സി പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു. 50 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നോ​ട​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    കൂ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ മ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സി.​കെ. ക​പാ​ഡ്യ, ഓ​ഫി​സ് ജോ​ലി​ക​ള്‍ അ​ടു​ക്കും ചി​ട്ട​യോ​ടും കൂ​ടി ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച വി.​ടി. സ​ണ്ണി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച പ്രേ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളെ​യും പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​രാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​തി​ൽ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​മു​ണ്ട്. മ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​യാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഐ.​ടി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍മാ​രാ​യി ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​രു​മ​ക​ള്‍ ഡോ. ​സു​മി. റാ​ബി​യ​യാ​ണ് സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി.

    1977 മു​ത​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ല്‍ അം​ഗ​മാ​ണ്. സ​മാ​ജം മു​സ​ഫ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​ത് വ​രെ അം​ഗ​ത്വം തു​ട​ര്‍ന്നു.

    1978 ജൂ​ണ്‍ മു​ത​ല്‍ ഒ​രേ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ കാ​ഷ്യ​റാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഡി​സം​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ജോ​ലി​യി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:muhammad aligulfnewsUAE
    News Summary - Muhammad Ali announces his retirement from the exile that began at the age of 17
