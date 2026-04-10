അബൂദബി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥക്ക് കരുത്തായി മുബാദല
അബൂദബി: പ്രധാന നിക്ഷേപ സംവിധാനമായ മുബാദല 2025ല് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകള് നല്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അബൂദബി ജി.ഡി.പിക്ക് 45 ശതകോടി ദിർഹമാണ് മുബാദല സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എമിറേറ്റിന്റെ എണ്ണയിതര ജി.ഡി.പിയുടെ 5.7 ശതമാനമാണിത്. കൂടാതെ, നേരിട്ടും അല്ലാതെയും 98,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും മുബാദല നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 2021നുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 51 ശതമാനം വർധനവാണ്. ദേശീയ പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിലും തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും ഈ നേട്ടം വലിയ മുന്നേറ്റമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മുബാദല പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ആഗോള നിക്ഷേപകരെ ജി.സി.സിയിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അൽദാർ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ‘അൽദാർ കാപിറ്റൽ’ എന്ന പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ശതകോടി യു.എസ് ഡോളർ സമാഹരിക്കാനാണ് 2026ൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
‘മുബാദല ബയോ’ എന്ന പുതിയ ലൈഫ് സയൻസസ് സ്ഥാപനവും സമീപ കാലത്തെ മുന്നേറ്റമാണ്. ഇത് യു.എ.ഇയുടെ ബയോഫാർമ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ ഔഷധ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം, എട്ട് ആവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമിറേറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ അലുമിനിയം(ഇ.ജി.എ) അമേരിക്കയിൽ പുതിയ അലുമിനിയം പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. കൂടാതെ, അബൂദബിയിലെ അൽ മറിയ ദ്വീപിൽ 60 ശതകോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സാമ്പത്തിക ജില്ല വികസന പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുനരുപയോഗ ഊർജ രംഗത്ത് ‘മസ്ദാർ’ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ-ബാറ്ററി സംയോജിത പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി. ഇത് 1 ഗിഗാവാട്ട് ശേഷിയോടെ സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. മുബാദലയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു.എ.ഇയുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും ആഗോള മത്സര ശേഷിക്കും വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നതാണ്.
