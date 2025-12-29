Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎം.​ടി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:13 AM IST

    എം.​ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും

    text_fields
    bookmark_border
    യോ​ഗ​ത്തി​നു​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എം.​ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    എം.​ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും
    cancel
    camera_alt

    ഓ​ർ​മ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​ട​തു സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രെ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത്. ഓ​ർ​മ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​റും ചേ​ർ​ന്നു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യോ​ഗ​ത്തി​നു​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എം.​ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    39 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി, നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ഓ​ർ​മ​യു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ‘ദ​ല’​യു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നും കൂ​ടി​യാ​യ മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന്‍റെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ഴ​യ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ക്കം നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദ​ല​യി​ലെ ത​ന്‍റെ മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും അ​ന്ന​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    1987ൽ ​യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു പൊ​തു​വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് ദ​ല​യി​ലൂ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.ഓ​ർ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​നോ​ദ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​പ് സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ജു, ഓ​ർ​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ജി​ത, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഓ​ർ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimageMT Vasudevan NairUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - MT Memorial and Pilgrimage to Murali Mangala
    Similar News
    Next Story
    X