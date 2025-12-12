Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎം.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​ത്ത്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:24 AM IST

    എം.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ‘എം.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ൽ ​ഓ​വ​റോ​ൾ

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി​യ ഗ​ൾ​ഫ്​ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ടീം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: 54ാമ​ത്​ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മോ​ഡ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ‘എം.​എ​സ്.​എ​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ ടീ​ച്ച​ർ ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് വു​ഡ്​​ലിം പാ​ർ​ട്ട്​ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക സെ​ൽ​ഹ ഫി​റോ​സക്ക് ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സാ​ക്കി​ർ കെ ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ന​ൽ​കി.

    അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ 11 അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ്​ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി. ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​അ​വാ​ർ​ഡ് ജെം ​അ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക ഡെ​ലി​ഷ ഡി ​സൂ​സ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ള​റി​ങ്, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്, ക​ലി​ഗ്രാ​ഫി, പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ​വ​രു​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​ജാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​സീ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​വി. ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജി​ൽ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - M.S.S. Youth Fest draws attention
    Similar News
    Next Story
    X