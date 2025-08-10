Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 5:59 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:59 PM IST

    ദുബൈ പൊലീസ്​ ഇടപെടൽ തടവറയിൽ അമ്മയും മക്കളും സംഗമിച്ചു

    ദുബൈ പൊലീസ്​ ഇടപെടൽ തടവറയിൽ അമ്മയും മക്കളും സംഗമിച്ചു
    ദുബൈ: വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളക്ക്​ ശേഷം തന്‍റെ പൊന്നോമനകളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആ അമ്മക്ക്​ തടവറയും ഒരു നിമിഷം സ്വർഗമായി തോന്നി. മീറ്റിങ്​ റൂമിൽ സന്ദർശകർ ആരോ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കുമതെന്ന്​ അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കൺമുന്നിൽ നാലു മക്കളേയും ഒരുമിച്ച്​ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചുപോയി. ഓടിയെത്തിയ മക്കൾ കെട്ടിപ്പുണർന്നപ്പോഴാണ്​ താൻ കാണുന്നത്​ സ്വപ്നമല്ലെന്നും യാഥാർഥ്യമാണെന്നും അമ്മക്ക്​​ ബോധ്യമായത്​. അമ്മയും മക്കളും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുനിന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുകളും ഈറനണിയിച്ചു. ദുബൈയിലെ വനിത ജയിലാണ്​​ അമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും അപൂർവ സംഗമത്തിന്​ സാക്ഷിയായത്​.

    ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്​ തടവറയുടെ ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക്​ തള്ളപ്പെട്ട അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ദുബൈ പൊലീസ്​ സാധിച്ചുനൽകുകയായിരുന്നു. ‘തടവകാരുടെ സന്തോഷം’ എന്ന സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിറ്റിയുമായി കൈകോർത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസിലെ കറക്ഷണൽ ആൻഡ്​ പുനിറ്റീവ്​ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്‍റെ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റാണ്​ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അപൂർവ കൂടിക്കാഴ്ച അവസരമൊരുക്കിയത്​. ജലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളോട്​ ഒരിക്കൽ തന്‍റെ ആഗ്രഹം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്​ ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള കുട്ടികളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ ഇടപെട്ട്​ ജയിലിൽ എത്തിച്ചാണ്​ അമ്മയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക്​ അവസരമൊരുക്കിയത്​.

