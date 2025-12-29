Begin typing your search above and press return to search.
    29 Dec 2025
    ദു​ബൈ: കൊ​തു​കു​ക​ൾ പെ​രു​കു​ന്ന​ത്​ മൂ​ല​മു​ള്ള രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലും കൊ​തു​കു​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്​ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ​ക്സ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​തു​ക്​ ക​ടി​യെ​ നി​സാ​ര​മാ​യി കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​തു​ക്​ ക​ടി​ച്ച സ്ഥ​ലം മാ​ന്തു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. പ​ക​രം കൊ​തു​ക്​ ക​ടി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്ത്​ 10 മി​നി​റ്റ്​ നേ​രം ഐ​സ്​ പാ​ക് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചൊ​റി​ച്ചി​ലും ചു​വ​ന്ന്​ ത​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ചൊ​റി​ച്ചി​ലി​നു​ള്ള മ​രു​ന്ന​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. പ​നി, ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ല​വേ​ദ​ന, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ ശ​രീ​ര​വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മോ ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മോ ആ​യ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ വൈ​ദ്യോ​പ​ദേ​ശം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചി​കി​ത്സ​ക്ക​പ്പു​റം മു​ൻ​ക​രു​ത​ലാ​ണ്​​ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധം. കൊ​തു​കു​ക​ൾ മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. രോ​ഗ​വാ​ഹ​ക​രാ​യ പ്രാ​ണി​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​മൂ​ഹ സ​ഹ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

