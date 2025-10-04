Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    4 Oct 2025 7:49 PM IST
    4 Oct 2025 7:49 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ​ പകുതിയിലേറെ പേർക്കും വേണ്ടത്​ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങൾ

    കുറഞ്ഞ ചെലവാണ്​ ആകർഷണത്തിന്​ പ്രധാന കാരണം
    യു.എ.ഇയിൽ​ പകുതിയിലേറെ പേർക്കും വേണ്ടത്​ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങൾ
    ദുബൈ: യു.എ.ഇ താമസക്കാരിൽ 52ശതമാനംപേരും വാങ്ങുകയോ വാടക​ക്ക്​ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങൾ. ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവാണ് ഇ.വികൾക്ക്​ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന്​ ‘റോളണ്ട്​ ബർഗർ’​ ​പുറത്തുവിട്ട പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുമാണ്​ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള മറ്റ് പ്രധാന പരിഗണനകളെന്നും പഠനത്തിൽ വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപനയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ യു.എ.ഇയാണ്​ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്​. 2024ൽ മാത്രം രാജ്യത്ത്​ 24,000 ബാറ്ററി, ഹൈബ്രിഡ്​ വാഹനങ്ങൾ വിറ്റുപോയതാണ്​ കണക്ക്​. അതേസമയം സൗദി അറേബ്യയിൽ 2023നെ അുപക്ഷിച്​ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇ.വി വിൽപന പത്തിരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്​. 11,000ത്തിലേറെ ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹനങ്ങളാണ്​ സൗദിയിൽ 2024ൽ വിറ്റുപോയത്​. ഇ.വി ചാർജിങ്​ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണത്തിലും യു.എ.ഇ മുന്നിലാണുള്ളത്​. ഈവർഷം ആഗസ്റ്റ് വരെ ദുബൈയിൽ മാത്രം 1,270ലധികം പൊതു ചാർജിങ്​ പോയിന്റുകളുണ്ട്. ദുബൈയിൽ ഇ.വി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്​ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി(ദീവ) എനോക് ഗ്രൂപ്പുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്​. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലുടനീളം ഇ.വികളുടെ വിൽപനയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവും ശക്​തമാണ്​.

    മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപയോക്​താക്കളുടെ ചാർജിങ്​ സംതൃപ്തിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റമുണ്ട്​. ഖത്തറിൽ ഇത്​ 97 ശതമാനമാണ്​. യു.എ.ഇ (95 ശതമാനം), സൗദി അറേബ്യ (94 ശതമാനം) എന്നിവയാണ്​ പിന്നാലെയുള്ളത്​. അമേരിക്ക(91 ശതമാനം), യൂറോപ്പ് (89 ശതമാനം) പോലുള്ള ഇ.വി വിപണികളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം ജി.സി.സി മേഖല കാഴ്ചവെക്കുന്നതായും ഇ.വി ചാർജിങ്​ സൂചികയിൽ റോളണ്ട് ബർഗർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ശരാശരി ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങിന്റെ 50 ശതമാനവും ഹോം ചാർജിങ്​ വഴിയാണെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ ഹോം ചാർജർ ഉടമസ്ഥതയിൽ സൗദി അറേബ്യയാണ്​ മുന്നിൽ. ഇവിടെ 62 ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്കും സ്വന്തമായി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. യു.എ.ഇയിൽ 33 ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉടമകളും സെമി-പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേർഡ് ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്​.


    News Summary - More than half the people in the UAE prefer electric vehicles.
