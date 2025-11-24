Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 6:47 AM IST

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ റ​ൺ 5000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഫു​ജൈ​റ റ​ൺ 5000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്ന്

    ഫു​ജൈ​റ: ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ജൈ​റ റ​ൺ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കാ​യി​ക​പ​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സ​മ​തു​ലി​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലേ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ൽ ശ​ർ​ഖി ഊ​ന്നി​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫു​ജൈ​റ ദേ​ശീ​യ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ ഒ​മ്പ​താം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 5000ല​ധി​കം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്‌​കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഫു​ജൈ​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന റ​ണ്ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യു​ടെ പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഫു​ജൈ​റ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ർ​ഖി ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. 3 കി​മീ, 5 കി​മീ, 10 കി​മീ, 11 കി​മീ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു കൂ​ട്ട​യോ​ട്ടം.

    സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​യം​ചെ​ന്ന​വ​രു​മെ​ല്ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ആ​ളു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദൈ​നം​ദി​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ശാ​രീ​രി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫു​ജൈ​റ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ സ​യൂ​ദി, ഫു​ജൈ​റ നാ​ഷ​ന​ൽ ബാ​ങ്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷെ​രീ​ഫ് റ​ഫീ എ​ന്നി​വ​രും സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    X