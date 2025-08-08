Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:51 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:51 PM IST

    എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിൽ പവർബാങ്കിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം

    ഒക്​ടോബർ മുതൽ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, 100 വാട്​സിന്​ താഴെ ശേഷിയുള്ള ഒരു പവർബാങ്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം
    എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈനിൽ പവർബാങ്കിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം
    ദുബൈ: ഒക്​ടോബർ മുതൽ പവർ ബാങ്കുകൾക്ക്​ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻ. 100 വാട്​സിന്​ താഴെ ശേഷിയുള്ള ഒരു പവർബാങ്ക് മാത്രം യാത്രയിൽ കരുതുന്നതിന്​ പ്രയാസമില്ല.

    എന്നാൽ, വിമാനയാത്രക്കിടെ ഉപകരണങ്ങൾ പവർബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യരുത്. വിമാനത്തിന്‍റെ സോക്കറ്റ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ പവർബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഓവർഹെഡ് കാബിനിൽ പവർബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കരുത്. സീറ്റ് പോക്കറ്റിലോ, സീറ്റിനടിയിൽ വെക്കുന്ന ബാഗിലോ സൂക്ഷിക്കാം.

    സമഗ്രമായ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക്​ ശേഷമാണ്​ പുതിയ നടപടിയെന്ന്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻ അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എമിറേറ്റ്​സിന്‍റെ ചെക്കിൻ ബാഗേജിൽ നേരത്തേ പവർബാങ്കിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പവർ ബാങ്ക്​ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ഇത്​ മൂലം വ്യാമഗതാഗത മേഖലയിൽ ലിതിയം ബാറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സംഭവങ്ങളും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്​.

    ലിതിയം-അയൺ, ലിതിയം പോളിമർ ബാറ്ററികളാണ്​ പവർബാങ്കുകളിൽ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്​. യാത്രകളിൽ ഇലക്​ട്രോണിക്​ ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ്​ ചെയ്യാവുന്ന പോർട്ടബ്​ളായിട്ടുള്ള രീതിയലാണ്​ ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപന. ബാറ്ററികളിൽ അമിത ചാർജ്​ വരുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്​ അമിതമായി ചൂടാകാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കും വിഷയവാതകം ഉത്​പാദിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്​.

    മിക്ക ഫോണുകൾളിലും ലിതിറ്റിയം ബാറ്റി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പവർബാങ്കുകളിലും അമിത ചാർജ്​ തടയാനുള്ള ഇന്‍റേണൽ സംവിധാനം സജ്ജമാണ്​. ചില ഫോണുകളിൽ പവർബാങ്കുകളിലും ഈ സംവിധാനമില്ലെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. എല്ലാ പവർബാങ്കുകളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

