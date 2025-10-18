Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 8:34 AM IST

    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ; ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചൂ​ട് വീ​ണ്ടും കു​റ​യു​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം
    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ; ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം
    ദു​ബൈ: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം). ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ, ദു​ബൈ, അ​ൽ​ഐ​ൻ, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ളം സം​വ​ഹ​ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴം വീ​ഴാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കും. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്​. ചി​ല എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​വും മി​ത​മാ​യ​തു​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലെ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം മു​ക​ളി​ലെ വാ​യു​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്​ ചൂ​ടു കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​ത്​ മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും എ​ൻ.​സി.​എം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തെ​ക്ക്​ കി​ഴ​ക്ക്​ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കും. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ്​​ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ​ർ​പ്പം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി. തെ​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക്​ പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ലേ​ക്കും ഇ​ത്​ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​സി.​എം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ്​ ഹ​ബീ​ബ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. എ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ന​കം അ​സ്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാന്നിധ്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു. രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല മി​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

