    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:09 AM IST

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ കാ​മ​റ​ക​ൾ

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ല്ലാ​തെ ചെ​ക്​-​ഇ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ കാ​മ​റ​ക​ൾ
    ദു​ബൈ: പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടോ മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളോ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​​ടെ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​​ ചെ​ക്​-​ഇ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​മ്പ​നി ടെ​ർ​മി​ന​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ 200ൽ ​ഏ​റെ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ചെ​ക്​-​ഇ​ൻ വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി 8.5 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ നി​ക്ഷേപത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ(​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ‘ഫേ​സ്​ റെ​ക​ഗ്​​നി​ഷ​ൻ’ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​ക്​-​ഇ​ൻ, ഇമി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ, ലോ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ബോ​ർ​ഡി​ങ്​ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ കാ​മ​റ​യി​ൽ നോ​ക്കു​ക മാ​ത്രം ചെ​യ്ത്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കാം. പു​തി​യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​വെ​ച്ച്​ തി​രി​ച്ച​റി​യു​മെ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​തെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ആ​പ്പി​ലോ സെ​ൽ​ഫ്​ സ​ർ​വി​സ്​ കി​യോ​സ്കു​ക​ളി​ലോ ചെ​ക്​-​ഇ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലോ​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കും. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ എ​പ്പോ​ഴും നി​ശ്ചി​ത ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്​ ലെ​യ്​​നി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​കും.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക്സ് സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ വേ​ഗം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, കൃ​ത്യ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, 2017 മു​ത​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ ആ​ദി​ൽ അ​ൽ റെ​ദ പ​റ​ഞ്ഞു.

