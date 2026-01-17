Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    17 Jan 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 7:24 AM IST

    നെ​സ്​​ലെ ബേ​ബി ഫോ​ർ​മു​ല​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു

    എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഡ്ര​ഗ്​ എ​സ്​​റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്​​മെ​ന്‍റാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്​
    നെ​സ്​​ലെ ബേ​ബി ഫോ​ർ​മു​ല​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: നെ​സ്‌​ലെ ബേ​ബി ഫോ​ർ​മു​ല​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ച്ചു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച്​ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഡ്ര​ഗ് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ്(​ഇ.​ഡി.​ഇ). മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​യ എ​സ്26 എ.​ആ​ർ ആ​ണ്​ പു​തു​താ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ 5185080661, 5271080661, 5125080661 എ​ന്നീ ബാ​ച്ചു​ക​ളെ​യാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച നെ​സ്‌​ലെ​യു​ടെ ചി​ല ഇ​ൻ​ഫ​ന്‍റ്​ ഫോ​ർ​മു​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്. നെ​സ്‌​ലെ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും സ്വ​യം​സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​യും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൻ.​എ.​എ​ൻ കം​ഫേ​ർ​ട്ട്​ 1, എ​ൻ.​എ.​എ​ൻ ഒ​പ്​​റ്റി​പ്രോ 1, എ​ൻ.​എ.​എ​ൻ സു​പ്രീം പ്രോ 1, 2, 3, ​എ​സ്​-26 അ​ൾ​ട്ടി​മ 1, 2, 3, അ​ൽ​ഫാ​മി​നോ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ൽ ബാ​സി​ല​സ് സെ​റി​യ​സ് ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യു​ടെ അം​ശം അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സെ​റൂ​ലൈ​ഡ് എ​ന്ന വി​ഷ​വ​സ്തു ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യും. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്​ ഇ​തു​കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ.​ഡി.​ഇ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഷ​വ​സ്തു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നെ​സ്​​ലെ​യു​ടെ ബേ​ബി ഫോ​ർ​മു​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഇ.​ഡി.​ഇ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ടു​ണ്ട്. പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ബാ​ച്ചു​ക​ൾ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും​അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ‘നെ​സ്‌​ലെ മെ​ന’ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ.​ഡി.​ഇ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ബാ​ച്ചു​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും റീ​ഫ​ണ്ട്​ ല​ഭി​ക്കാ​നോ പ​ക​രം ല​ഭി​ക്കാ​നോ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ക്തൃ-​സൗ​ഹൃ​ദ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നെ​സ്‌​ലെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - More batches of Nestle baby formula recalled
