    U.A.E
    Posted On
    15 Feb 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    15 Feb 2026 12:33 PM IST

    സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ കൂ​ടു​ന്നു

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​ എ​ത്തി​യ​ത്​ കാ​ൽ​ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    ദു​ബൈ: വി​വി​ധ ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​ക​ൾ ക​രു​ത്തു പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ച്​ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ദു​ബൈ അ​ൽ റു​വ​യ്യ​യി​ലെ ട്രെ​യ്​​നി​ങ് സി​റ്റി​യി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ച്​ കാ​ണാ​നാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത​ത്​ കാ​ൽ ല​ക്ഷം പേ​ർ. വെ​ർ​ജി​ൻ മെ​ഗാ​സ്​​റ്റോ​ർ ടി​ക്ക​റ്റി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം വ​ഴി ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്. 2025ൽ ​ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ചി​ൽ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 18,000 ആ​യി​രു​ന്നു.

    2024ൽ 12,999 ​പേ​രാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ജ​ന​സ​മ്മി​തി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​വെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പ്ര​മു​ഖ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ഗ​ദ്​​ധ​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ധ്രു​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​ക​ൾ, ടാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ ഫോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ളും വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യ​വും നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ച്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന​ക​ളു​ടെ വൈ​ഗ​ദ്​​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ത്​ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ സ്വാ​ത്​ ച​ല​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച്​ ച​ല​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി 5,000 പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ൻ തു​ക​യാ​ണ്​ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - More and more people are joining the Swat Challenge
