Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ കാലവർഷം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 6:08 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 6:08 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ കാലവർഷം അവസാനിച്ചു; കൂടുതൽ മഴ റാസൽഖൈമയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    127 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്​ റാസൽഖൈമയിൽ ലഭിച്ചത്​
    Raz Al Kaima
    cancel
    camera_alt

    റാസൽഖൈമ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ പ്രധാന കാലവർഷം അവസാനിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം). എങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും തണുപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്​ച രാത്രിയും, വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി രാജ്യത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിത്യസ്ത തീവ്രതയിൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു.

    റാസൽഖൈമയിലെ അൽ ഖസ്​ലയിലാണ്​ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്​. 127 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്​ ഇവിടെയുണ്ടായത്​. സഖർ പോർട്ട്​ സ്​റ്റേഷനിൽ 123 മില്ലിമീറ്റർ, ജബൽ അൽ റബാഹിൽ 117.5 മില്ലിമീറ്റർ, ജബൽ ജെയ്​സിൽ 116.6 മില്ലിമീറ്റർ, റാസൽഖൈമ സിറ്റിയിൽ 72 മില്ലി മീറ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എമിറേറ്റിൻറെ മറ്റ്​ മേഖലകളിലും ശക്​തമായ മഴ ലഭിച്ചു.

    എമിറേറ്റിലുടനീളം മഴ മേഘങ്ങളുടെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്​. എങ്കിലും വാരാന്ത്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമാവുമെന്നും ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സംവഹന മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എൻ.സി.എം റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിരുന്നു. മഴക്കു പിന്നാലെ രാജ്യത്ത്​ താപനില വലി രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്​. പർവത മേഖലകളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMonsoonRas Al khaimahUAENational Weather Service
    News Summary - Monsoon ends in UAE; more rain in Ras Al Khaimah
    Similar News
    Next Story
    X