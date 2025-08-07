Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനി​യ​മ​ലം​ഘ​ന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 7:59 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​; സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​റു​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​; സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​റു​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    cancel

    ദു​ബൈ: വി​പ​ണി​യി​ലെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ ധ​ന​മി​ട​പാ​ട്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ആ​റു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ (സി.​ബി.​യു.​എ.​ഇ). സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ സി.​ബി.​യു.​എ.​ഇ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റ്​ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച 2018ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 137ാം വ്യ​വ​സ്ഥ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMoney Launderingfined
    News Summary - Money laundering; Firm fined 600,000 dirhams
    Similar News
    Next Story
    X