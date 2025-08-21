Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    മണി എക്സ്​ചേഞ്ചിന്​ 20 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ

    ദു​ബൈ: ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച മ​ണി എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ 20 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മാ​ലി​ക്​ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ചി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലി​നെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​വും ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ര്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി​യ​താ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ച​ട്ട ല​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ബാ​ങ്ക്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സി​ൽ യാ​സ്​ ത​കാ​ഫു​ൽ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ലൈ​സ​ൻ​സും സെ​​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജൂ​ലൈ 11ന്​ ​അ​ൽ ഖ​സാ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ​ അ​ഞ്ച്​​ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്​ 26.2 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

