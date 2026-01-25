Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 8:00 AM IST

    പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ വി​സ്‌​മ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ‘മോ​ക്ഷം’

    പ്രേ​ക്ഷ​ക​രെ വി​സ്‌​മ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ‘മോ​ക്ഷം’
    14ാമ​ത് ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ ഒ​ന്‍റാ​രി​യോ തി​യ​റ്റ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച

    ‘മോ​ക്ഷം’ നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്


    അ​ബൂ​ദ​ബി: 14ാമ​ത്​ ഭ​ര​ത്​ മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ‘മോ​ക്ഷം’ നാ​ട​കം പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി. ​ജ​യ​മോ​ഹ​ന്‍റെ ര​ച​ന​ക്ക് രാ​ജ് മോ​ഹ​ൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം നാ​ട​ക​ഭാ​ഷ്യം ന​ൽ​കി​യ ‘മോ​ക്ഷം’ ജോ​ബ് മ​ഠ​ത്തി​ലി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ ഒ​ന്‍റാ​രി​യോ തി​യ​റ്റ​റാ​ണ് നാ​ട​കം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. കീ​ഴാ​ള​രു​ടെ മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ന​വ​യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ച നാ​ട​കം, യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ട​വ​റ​യി​ൽ പെ​ട്ട് ച​ല​ന​ശ​ക്തി ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ന്‍റെ മോ​ക്ഷം സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. കീ​ഴാ​ള​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന സ​വ​ർ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഷ​യം. അ​ടു​ത്ത ജ​ന്മ​ത്തി​ൽ ‘ഉ​ന്ന​ത​കു​ല​ജാ​ത’​രാ​കാ​ൻ മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യ​ട​ക്കം സ​മ​കാ​ലീ​ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നാ​ട​കം വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യു​ന്നു. നാ​ട് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സാം​സ്കാ​രി​ക ബോ​ധ​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ലും നാം ​പി​ന്നോ​ട്ട് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നാ​ട​കം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ട​നും കു​ഞ്ഞ​നു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ വി​സ്‌​മ​യി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ട​നാ​യി പി.​വി ന​ന്ദ​കു​മാ​റും കു​ഞ്ഞ​നാ​യി എം. ​മ​ഹാ​ദേ​വ​നും കാ​ർ​ത്ത്യാ​യ​നി​യാ​യി റൂ​ഷ്‌​മ സു​രേ​ശ​നും വേ​ഷ​മി​ട്ടു. ശ​ശി, പി. ​പ്ര​ദീ​പ്, എം. ​ര​തീ​ഷ്, ന​ന്ദ​ൻ കാ​ക്കൂ​ർ, ജോ​ൺ​സ​ൺ, സോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, മി​നി അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ, ലി​ൻ​ഷ, അ​ർ​ച്ച​ന, അ​ഭി​ലേ​ഷ്, തോ​മ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് വി​ജ​യ​ൻ, പ്ര​സൂ​ൺ, അ​ൻ​വ​ർ, എം. ​സ​ന്ധ്യ, എ​ഡ്വി​ൻ, പ്ര​നി​ൽ, ബി. ​ബ​ദ​രി​നാ​ഥ്, അ​മ​ർ​നാ​ഥ​ൻ, ആ​ൽ​ഡ്രി​ൻ, വൈ​ദേ​ഹി, ജി​ജി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി.

    കെ.​ഡി സ​നീ​ഷ് വെ​ളി​ച്ചം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സു​ദേ​വ് നാ​ട​ക​ത്തി​നു സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്നു. ശ്യാം ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ് വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​ര​വും ക്ലി​ന്‍റ്​ പ​വി​ത്ര​ൻ ച​മ​യ​വും ന​ൽ​കി. നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന നാ​ട​ക​മാ​യി ജ​യേ​ഷ് നി​ല​മ്പൂ​ർ സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ‘ഇ​നി​യും’ ജ​നു​വ​രി 26ന്​ ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്​ കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ മു​സ​ഫ കൈ​ര​ളി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ വി​ധി​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. പ്ര​ശ​സ്ത നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി.​കെ. ര​മേ​ശ് വ​ർ​മ, സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ.

