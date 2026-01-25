Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന്​ മൊ​യ്തീ​ൻ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ശൈ​ഖി​ന്‍റെ മ​ജ്‌​ലി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു
    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന്​ മൊ​യ്തീ​ൻ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    അ​ല്‍ ഐ​ന്‍: 43 വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം കു​റ്റി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി വ​രി​ക്ക​പ്പി​ലാ​ക്ക​ല്‍ മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​യു​സ്സ്. അ​തി​ല്‍ നാ​ല്‍പ്പ​തു​വ​ര്‍ഷ​വും ശൈ​ഖി​ന്‍റെ പാ​ല​സി​ലെ മ​ജ്‌​ലി​സി​ലെ നി​റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​ക്കം പ്ര​വാ​സം സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഹൃ​ദ്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​നോ​ട് വി​ട പ​റ​യു​ക​യാ​ണി​ദ്ദേ​ഹം.

    68 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ മൊ​യ്തീ​ന്‍റെ 43 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ്. മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത്. അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ ശൈ​ഖി​ന്‍റെ പാ​ല​സി​ലെ മ​ജ്‌​ലി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട്ടം. അ​ല്‍ ഐ​ന്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ആ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ ത​ഹ്നൂ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ മ​ക​ന്‍ അ​ല്‍ ഐ​ന്‍ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ആ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് സ​ഈ​ദ് ബി​ന്‍ ത​ഹ്​​നൂ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ മ​ജ്‌​ലി​സി​ല്‍.

    എ​ന്നാ​ല്‍, മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗ്യം കൂ​ടി ഈ ​ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ല​ഭി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് മൊ​യ്തീ​ന്‍ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ള്‍ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ ആ​യി​രു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ള്‍ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​ട്ടം, ചാ​ട്ടം, ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍, വോ​ളി​ബാ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ന്‍. പാ​ല​സി​ലെ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ മൈ​താ​ന​ത്ത് ശൈ​ഖും കൂ​ട്ടു​കാ​രും ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍, മാ​റി നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ പ​ഴ​യ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് വി​ന്ന​റു​ടെ മ​ന​സ്സ് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല. പ​തി​യെ പ​ന്ത് ത​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ആ ​പാ​ല​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ടീ​മി​നൊ​പ്പം പ​ത്തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ള​മാ​ണ് ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞ​ത്. മ​ജ്‌​ലി​സി​ല്‍ ആ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി ശൈ​ഖു​മാ​രെ​യും പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു.

    നാ​ല​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ അ​ല്‍ ഐ​നു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​റെ വി​സ്മ​യ​ത്തോ​ട​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി​യെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്കി​യ, ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ണ്ണും പൈ​തൃ​ക​പ്പെ​രു​മ​യു​ടെ ഈ​റ്റി​ല്ല​വു​മാ​ക്കി​യ ഭ​ര​ണ നി​പു​ണ​ത. എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തോ​ളം നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ അ​ധി​കം ആ​ര്‍ക്കും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ല്‍ ചെ​റി​യ ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ക​ന്‍ അ​ല്‍ ഐ​നി​ല്‍ ത​ന്നെ ഫാ​ര്‍മ​സി​സ്റ്റാ​ണ്. ഭാ​ര്യ ഖ​ദീ​ജ. നാ​ല് പെ​ണ്‍മ​ക്ക​ള്‍ കൂ​ടി​യു​ണ്ട് മൊ​യ്തീ​ന്.

