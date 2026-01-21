Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:55 AM IST

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ക​രു​ത്തേ​കി -അ​ദ്വൈ​ത് നാ​യ​ർ

    ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി വേ​ഷ​മി​ട്ട സി​നി​മ നാ​ളെ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ
    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ക​രു​ത്തേ​കി -അ​ദ്വൈ​ത് നാ​യ​ർ
    ‘ച​ത്താ​പ​ച്ച’ സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​രാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ക​രു​ത്തും പ​ക​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ‘ച​ത്താ​പ​ച്ച’ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ദ്വൈ​ത് നാ​യ​ർ. സി​നി​മ​യു​ടെ റി​ലീ​സി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യു​വ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ത്താ പ​ച്ച സി​നി​മ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ ‘സു​ഹൃ​ത്ത്’ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ദ്വൈ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​നാ​ണ് അ​ദ്വൈ​ത് നാ​യ​ർ. മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ബ​റോ​സി​ന്റെ സ​ഹ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​യി​ലെ ഗു​സ്തി ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ല​നം കൊ​ണ്ടും സൗ​ഹൃ​ദം കൊ​ണ്ടു​മാ​ണ് മ​റി​ക​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഇ​ൻ​ഫ്ലൂ​വ​ൻ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​മീ​രി വേ​ഷ​മി​ട്ട ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യാ​യ ‘ച​ത്താ​പ​ച്ച’ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ​ത്തും. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ൽ വേ​ഷ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​താ​വ് ഷി​ഹാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്തും പ്ര​ധാ​ന​വേ​ഷ​മി​ടു​ന്ന ന​ട​ൻ ഇ​ഷാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്തും ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ലെ​ൻ​സ്മാ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. ന​ട​ൻ വി​ശാ​ഖ് നാ​യ​ർ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ന​ട​ൻ റോ​ഷ​ൻ മാ​ത്യു​വും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:newsgulfUAE
    News Summary - Mohanlal's encouragement has strengthened me - Advait Nair
