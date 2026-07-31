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    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 July 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 7:09 AM IST

    മുഹമ്മദ്​ റഫി, എസ്. ജാനകി അനുസ്മരണം ഇന്ന്​

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    മുഹമ്മദ്​ റഫി, എസ്. ജാനകി അനുസ്മരണം ഇന്ന്​
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    ഷാർജ: ദർശന കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഖ്യാത ഗായകൻ മുഹമ്മദ് റഫി, ഗാനകോകിലം എസ്. ജാനകി എന്നിവരുടെ അനുസ്മരണ യോഗവും അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും ജൂലൈ 31ന്​ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

    ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ രാത്രി 7.30 മുതലാണ് പരിപാടി. അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് റഫിയുടെയും എസ്. ജാനകിയുടെയും നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള സംഗീത വിരുന്നും നടത്തും. കലാരംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംഗീതാസ്വാദകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന്​ സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:s janakiMohammed Rafitributesharjah Events
    News Summary - Mohammed Rafi, S. Janaki memorial today
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