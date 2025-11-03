Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്​

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്​
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നിഷ്യേ​റ്റിവ്​​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്സ്(​എം.​ബി.​ആ​ർ.​ജി.​ഐ) ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. യു.​എ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ഫു​ഡ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ 4.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​. യു.​എ.​ഇ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ സം​രം​ഭം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 4.3 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം എം.​ബി.​ആ​ർ.​ജി.​ഐ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​സ്സ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 3.7കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. യു​ദ്ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു റി​ലീ​ഫ്​ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ യു.​എ.​ഇ ‘ഗാ​ല​ൻ​റ്​ നൈ​റ്റ്​ 3’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​.

    News Summary - Mohammed bin Rashid Global Initiative with food aid to Gaza
